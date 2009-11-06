Жители стран ЕС смогут сменить телефонного оператора за один день

Жители стран Евросоюза смогут сменить оператора телефонной связи в течение одного рабочего дня - это предусмотрено достигнутым в четверг представителями Европарламента и Совета ЕС компромиссным решением по пакету реформ телекоммуникационного рынка ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал RTBF.

Сейчас жителям Большой Европы для смены телефонного оператора требуется в среднем более восьми дней.

Новым законодательством ЕС в области телекоммуникаций и интернет-услуг, которое, как ожидается, вступит в силу в первой половине 2010 года, оговорены также правила блокирования пользователям доступа в интернет при нелегальном скачивании контента.

Это допускается лишь при наличии санкции суда, а пользователю интернета, в свою очередь, предоставлено право подать апелляцию.