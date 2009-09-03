"Сухой" обвинил Белоруссию в кустарной переделке разбившегося Су-27

Причиной крушения белорусского истребителя Су-27 на авиашоу в польском Радоме могла стать неправильная работа авиационного бортового оборудования, сообщает газета "Известия" со ссылкой на неназванный источник в компании "Сухой". Собеседник издания отметил, что причина случившегося закономерна, поскольку Минск давно занимается несогласованной с головной компанией модернизацией авиатехники в расчете на покупателей в странах третьего мира, ставя новое оборудование на свой страх и риск.

Источник в российской компании предположил, что инцидент с истребителем Су-27 в Радоме, "как раз из этого порядка", поскольку "у машины неправильно сработала авионика, и пилоты потеряли контроль за работой двигателя". Собеседник также подчеркнул, что на видеосъемке отчетливо видно, как после выполнения фигуры высшего пилотажа пилот пытается включить форсаж для набора максимальной высоты. В это время дым из двигателей стал гуще, а потом бледнее обычного. "Машине просто не хватило тяги, и она рухнула на землю", - подчеркнул представитель "Сухого".

Истребитель ВВС и войск ПВО Белоруссии, напоминает Лента.ру, разбился 30 августа во время выполнения показательного полета на авиашоу примерно в ста километрах от Варшавы. В результате этого погибли двое пилотов. В Министерстве обороны Белоруссии заявили, что причиной катастрофы могло стать попадание птицы в воздухозаборник двигателя, а летчики не успели катапультироваться из-за того, что уводили самолет от населенного пункта. В то же время польские эксперты считают, что пилоты могли допустить ошибку, слишком поздно начав маневр на малой высоте.