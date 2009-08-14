Microsoft и Nokia создают глобальный альянс

Всемирный лидер в программном обеспечении Microsoft (США) и крупнейший в мире производитель смартфонов Nokia (Финляндия) объединились в глобальный альянс для разработки и продвижения мобильных решений для продуктивной работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Microsoft.

Как отмечается в сообщении, 12 августа 2009 года президент Microsoft Business Division Стивен ЭЛОП (Stephen Elop) и исполнительный вице-президент Nokia по устройствам Кай ОИСТАМО (Kai Oistamo) объявили о достигнутой договоренности и об общем видении будущего мобильной продуктивности.

Согласно условиям соглашения, обе компании немедленно начнут сотрудничество над дизайном, разработкой и продвижением решений для мобильных профессионалов. В результате сотрудничества, Microsoft Office Mobile и программное обеспечение Microsoft для бизнес-коммуникаций, совместной работы и управления устройствами появится на устройствах Nokia, работающих на основе Symbian. Эти решения будут доступны для широкого спектра смартфонов Nokia, начиная с оптимизированной для бизнеса линейки Nokia Eseries. Обе компании будут продвигать эти решения среди компаний, операторов и пользователей. Кроме сотрудничества над существующими ПО и устройствами, компании будут использовать эти преимущества для разработки решений для новых устройств Nokia.

С.ЭЛОП назвал это партнерство «логичным», так как компания Nokia является крупнейшим производителем смартфонов в мире, которыми пользуются сегодня 200 миллионов пользователей по всему миру. По его мнению, альянс с Nokia поможет распространить Microsoft Office Mobile среди пользователей смартфонов Nokia во всем мире и дать им возможность совместной работы над документами Office с любой точки.

По словам К.ОИСТАМО, вместе с Microsoft Nokia будет разрабатывать новые инновационные решения для сотрудников как больших, так и малых компаний.

Договоренность базируется на достижениях Nokia в оптимизации доступа до электронной почты и другой личной информации с помощью Exchange ActiveSync. В следующем году Nokia планирует предлагать Microsoft Office Communicator Mobile на своих смартфонах, а в будущем на устройствах появятся другие приложения Office и связанное с ними ПО. В частности, пользователям предложат такие возможности, как просмотр, редактирование, создание и распространение документов на большем количестве устройств с помощью оптимизированных для мобильного использования версий Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel и Microsoft OneNote. Можно будет пользоваться корпоративным сервисом мгновенных сообщений и оптимизированным конференц-сервисом с помощью Microsoft Office Communicator Mobile. Также будет обеспечен мобильный доступ к интранет- и экстранет-порталам, созданным с помощью Microsoft SharePoint Server и др.

По мнению вице-президент компании IDC (США) по мобильности и телекоммуникациям Стивена ДРЕЙКА, масштаб альянса Microsoft и Nokia, а также потенциальная ценность для корпораций и индивидуальных пользователей «очень значимы». По его прогнозам, предлагая решения Microsoft для продуктивности огромной базе клиентов Nokia, компании смогут лучше соответствовать запросам возрастающего количества мобильных работников, которое, по оценкам IDC, достигнет 1 млрд. в 2011 году.

Справка УНИАН. Nokia – крупнейший в мире по занимаемой доле рынка производитель мобильных устройств, лидер конвергентной индустрии Интернета и телекоммуникаций. Компания создает широкий ассортимент устройств для всех основных потребительских сегментов, а также предоставляет Интернет-сервисы. Microsoft - мировой лидер в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.