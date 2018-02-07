В Apple заявили, что обновленные "внутренности" iPhone 8 и X позволят не замедлять смартофоны

При этом в Apple не говорят о стопроцентной гарантии того, что "замедляющее" ПО не будет выпущенно для новинок.

Смартфонам iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X не придётся искуственно замедлять частоту прцессора по мере "устаревания" батареи, поскольку их обновленные состовляющие позволят избежать внезапных отключений и перезагрузок.

Об этом представители Apple рассказали в ответ на запрос сенатора Джона Тьюна, который отправил в компанию письмо с вопросом, не собираються ли они выпускать для новых смартфонов замедляющее процессор ПО, как в предыдущих моделях, сообщает The Verge.

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"Модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X включают в себя обновления оборудования, которые позволяют использовать более совершенную систему управления производительностью, которая более точно позволяет iOS прогнозировать и избегать неожиданного отключения", - ответили в компании.

При этом в Apple не говорят о стопроцентной гарантии того, что "замедляющее" ПО не будет выпущенно для новинок. Но такое заявление дает понять, что если сартфоны 2017 года и будут замедлять, то не так заметно, как с предыдущими моделями.

Напомним, компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на новых операционных системах iOS для продления срока работы и удобства пользователей. Пользователи не оценили "заботы" компании, даже наоборот - были возмущенны тем, что подобные манипуляции Apple провернула, не предупредив об этом пользователей.