Исторический запуск ракеты-носителя Falcon Heavy (фотогалерея)

Ракета стартовала с космодрома NASA во Флориде с личным электромобилем Маска на борту.

Илон Маск запустил в космос свой старый автомобиль. Американский инноватор сделал это при помощи самой мощной в мире ракеты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Еще никто и никогда не выносил на орбиту такой тяжелый груз. Ракета так и называется "Тяжелый сокол" – "Falcon Heavy". Запуск откладывали почти 5 лет, а теперь за его трансляцией следили более двух миллионов людей.

Ракета стартовала с космодрома NASA во Флориде с личным электромобилем Маска на борту. Эта "Тесла" по плану должна добраться до орбиты Марса. За ее рулем - манекен в скафандре, а в салоне звучит песня Дэвида Боуи - "Космическая странность" ("Space Oddity").

Пока что Маск с помощью своей техники намерен глубоко исследовать космос, и, считает, вероятно на таком "Фалькони" в следующий раз полетят на орбиту Марса уже люди.

Напомним, как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.

Первый блок Falcon Heavy состоит из трех ядер Falcon 9 с девятью двигателями в каждом. Эти 27 двигателей "Merlin" вместе имеют силу, превышающую 18 работающих на полную мощность Боингов-747.

Falcon Heavy имеет два дополнительных боковых ускорителя, соединенных с первой ступенью. Они работают как жидкостные усилители, что по конструкции похоже на американскую ракету-носитель Delta IV Heavy или российскую Ангара.

Falcon Heavy была разработана для доставки человека в космос и восстановления возможности полетов миссий с экипажем на Луну или Марс.