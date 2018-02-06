SpaceX показала анимацию с летящим к Марсу Tesla Roadster (видео)

Наблюдать за стартом Falcon Heavy можно будет в прямом эфире на канале SpaceX.

Американская компания SpaceX выложила в сеть анимацию старта сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. На ролике показан подлет личного автомобиля Илона Маска Tesla Roadster к Марсу.

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Соответствующий ролик опубликован на странице SpaceX в YouTube. Стартовое окно для запуска открывается 6 февраля в 20:30 по киевскому времени и продлится три часа.

Одновременно Маск опубликовал несколько изображений в Twitter и Instagram. Среди них – несколько постеров в стиле ретро, посвященных колонизации Марса и регулярным межпланетным рейсам, а также изображения закрепленного на платформе спорткара Tesla Roadster в вишневом цвете.

Starman in Red Roadster Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk) 4 Лют 2018 р. о 9:50 PST

Электрокар будет играть роль груза – автомобиль направится к Марсу с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи "Space Oddity". И, судя по всему, Маск решил не оставлять место за рулем пустым: туда посадят манекена в новом скафандре SpaceX, передает itc.ua.

Разрабатываемый SpaceX скафандр предназначен для использования именно внутри корабля — для обеспечения защиты, в том числе, в случае разгерметизации.

Как сообщал УНИАН, запуск первой в истории сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy к орбите Марса состоится 6 февраля.

Ракета-носитель сможет доставлять около 60 тонн груза на орбиту Земли и около 16 тонн на Марс.