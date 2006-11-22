NASA объявило о потере марсианского зонда

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) признали, что марсианский зонд Mars Global Surveyor, скорее всего, безвозвратно потерян.

Как сообщает Лента.русо ссылкой на сайт агентства, связь с аппаратом прервана уже более двух недель. Таким образом, заключили в NASA, миссия зонда может считаться законченной.

Тем не менее, ученые отметили, что работа Mars Global Surveyor превзошла все ожидания. "Миссия зонда кардинально изменила наши взгляды на Марс", - говорится в заявлении агентства.

Аппарат Mars Global Surveyor является рекордсменом среди марсианских зондов. Он был запущен 7 ноября 1996 года и провел в космосе 10 лет. Его миссия была рассчитана до 31 января 2001 года. Однако зонд проработал намного дольше. В апреле 2005 года Mars Global Surveyor сфотографировал аппараты Mars Odissey и Mars Express, став первым космическим зондом, заснявшим другой аппарат, находящийся на внеземной орбите.

Всего аппарат заснял более 240 тысяч снимков Марса и Земли.