NASA объявило о потере марсианского зонда
Связи нет уже более двух недель
Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) признали, что марсианский зонд Mars Global Surveyor, скорее всего, безвозвратно потерян.
Как сообщает Лента.русо ссылкой на сайт агентства, связь с аппаратом прервана уже более двух недель. Таким образом, заключили в NASA, миссия зонда может считаться законченной.
Тем не менее, ученые отметили, что работа Mars Global Surveyor превзошла все ожидания. "Миссия зонда кардинально изменила наши взгляды на Марс", - говорится в заявлении агентства.
Аппарат Mars Global Surveyor является рекордсменом среди марсианских зондов. Он был запущен 7 ноября 1996 года и провел в космосе 10 лет. Его миссия была рассчитана до 31 января 2001 года. Однако зонд проработал намного дольше. В апреле 2005 года Mars Global Surveyor сфотографировал аппараты Mars Odissey и Mars Express, став первым космическим зондом, заснявшим другой аппарат, находящийся на внеземной орбите.
Всего аппарат заснял более 240 тысяч снимков Марса и Земли.