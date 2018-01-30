От Facebook требуют закрыть мессенджер для детей

По мнению авторов открытого письма, соцсети могут быть опасны для детей, поскольку они просто не готовы к тому, чтобы иметь аккаунт в соцсетях.

Более 110 врачей, учителей и специалистов по здоровью детей направили основателю Facebook Марку Цукербергу открытое письмо, в котором призвали закрыть мессенджер Messenger Kids, предназначенный для детей моложе 13 лет.

Читайте такжеFacebook будет размещать в новостной ленте пользователей объявления о пропавших детяхСбором подписей занималась американская организация «За детство без рекламы». По мнению авторов письма, соцсети могут быть опасны для детей, «дети младшего возраста просто не готовы к тому, чтобы иметь аккаунт в соцсетях».

Авторы письма считают, что пользование соцсетями может негативно влиять на здоровье детей, кроме того, дети не готовы к общению в интернете, не могут понять принципов конфиденциальности и уместности публикации тех или иных текстов, фотографий или видео.

В письме цитируются исследования, указывающие на связь между использованием соцсетей и уровнем депрессии у подростков.

Messenger Kids был запущен соцсетью в декабре прошлого года. Приложением дети могут пользоваться с разрешения родителей, родители могут контролировать, с кем именно общаются их дети, также мессенджер не показывает детям рекламу и не передает данные о них рекламодателям.