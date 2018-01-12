Цукерберг пообещал пользователям Facebook больше общения с близкими

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице рассказал, что намерен изменить принцип отбора приоритетных записей в лентах пользователей, ограничив число сообщений от компаний, новостей и видео. Таким образом команда Facebook намерена сделать сеть более располагающей к личному общению пользователей, передает РБК.

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Цукерберг пояснил, что стал получать все больше жалоб на то, что массово производимый контент начинает вытеснять из новостных лент сообщения от близких и друзей. «Легко понять, как это произошло. За последние несколько лет видео и другой публичный контент взрывными темпами распространялись на Facebook. Из-за этого в вашей ленте появляется все больше публичных записей, число записей от друзей и родственников уменьшается. Это изменило баланс и отодвинуло нас от наиболее важной вещи, для которой предназначен Facebook — помогать нам поддерживать контакт», — пояснил он.

По его словам, команда социальной сети чувствует свою ответственность за то, чтобы Facebоok был не просто средством развлечения, но и способствовал «благополучию» пользователей. Исследования показали, отмечает Цукерберг, что социальные сети несут благо тогда, когда используются для поддержания контакта между отдельными людьми. Просмотр видео и чтение статей, хотя и могут быть более информативны, не помогают социальной коммуникации. Поэтому порядок формирования новостной ленты будет изменен, и в ней появится больше сообщений от друзей

​«Хочу пояснить: я готов к тому, что после этих изменений сократится время, которое люди проводят на Facebook, а некоторые средства взаимодействия перестанут быть популярными. Но я также надеюсь, что время, которое вы будете здесь проводить, станет более ценным», — написал Цукерберг.

Как сообщал УНИАН, ранее Facebook запустил сервис проверки наличия в ленте российской пропаганды.