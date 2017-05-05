Facebook сообщил о запуске игр в своем мессенджере

Facebook объявил об официальном запуске многопользовательских игр в своем приложении Messenger. Об этом говорится в сообщении новостной службы социальной сети.

Обновление постепенно станет доступным для всех пользователей Messenger, которых на данный момент насчитывается около 1,2 млрд человек.

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Одной из первых игр в каталоге стала популярная Words With Friends. Всего Facebook сейчас предлагает 50 игр в различных жанрах.

Главной особенностью нового раздела является возможность играть, не выходя из приложения и не сворачивая Messenger. Также в функции Instant Games появятся боты, призванные удерживать пользователей в играх, сообщая им о новинках, и оповещая о рейтингах игроков.

Facebook обещает обновлять Instant Games каждую неделю.

Отмечается, что количество доступных игр и возможностей будет зависит, от используемого устройства и географического местонахождения пользователя.