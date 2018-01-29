Искусственный интеллект расшифровал первое предложение загадочной рукописи, известной как манускрипт Войнича

Разработанный учеными алгоритм показал, что языком манускрипта является иврит. При этом он зашифрован: гласные были пропущены, а порядок букв в словах изменен.

Канадские ученые утверждают, что с помощью искусственного интеллекта смогли определить язык манускрипта Войнича и перевести первое предложение. Об этом сообщает cbc.ca.

Специалисты из лаборатории искусственного интеллекта Альбертского университета при определении языка документа взяли за основу Всеобщую декларацию прав человека, которая переведена на 380 языков. Разработанный учеными алгоритм показал, что языком манускрипта является иврит. При этом он зашифрован: гласные были пропущены, а порядок букв в словах изменен

Согласно полученным результатам, первое предложение документа переводится как «Она дала рекомендации священнику, главе дома, мне, и людям». Также в переведенном фрагменте встречаются понятия, которые могут соответствовать словам «свет», «огонь», «воздух» и «фермер».