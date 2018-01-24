В США одобрили продажи медицинских экзоскелетов HAL

Японская компания Cyberdyne получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration (FDA) ) разрешение на продажу своего экзоскелета нижних конечностей HAL (Hybrid Assistive Limb) через лицензированные медицинские учреждения.

Как сообщает IEEE Spectrum, HAL является, по сути, ходячим роботом, который закрепляется на ногах. Сенсоры, закрепленные на мышцах ног, фиксируют биоэлектрические сигналы, передаваемые от мозга к мышцам, и тогда экзоскелет приводится в действие, увеличивая силу и устойчивость носителя.

Читайте такжеВ Лас-Вегасе показали роботов-стриптизерш (видео)Версия HAL, которую одобрили в США, предназначена для медицинского использования. Она разработана, чтобы помочь людям с нарушениями подвижности нижних конечностей ходить самостоятельно.

Отмечается, что существуют и другие экзоскелеты, предназначенные для реабилитации людей с ограниченными возможностями конечностей, однако HAL уникален тем, что полагается на сочетание волевого контроля со стороны носителя и автономного контроля. Аппарат использует нервную систему владельца, чтобы сигнализировать экзоскелету, когда и как двигаться. В Cyberdyne заверяют, что это делает процесс реабилитации более эффективным.

Ранее сообщалось, что японские ученые создали роботов, которые могут выполнять физические упражнения. Конструкция имитирует человеческий позвоночник, а удерживать равновесие помогает сенсорная нервная система. Работы оснащены искусственным интеллектом и при выполнении упражнений, даже умеют потеть.