В Японии создали роботов, которые могут заниматься спортом (видео)

Японские ученые создали роботов, которые могут выполнять физические упражнения.

Как говорится в сюжете ТСН, новый скелет японцы напечатали на 3-D принтере, а построение повторяет человеческие кости.

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Конструкция имитирует человеческий позвоночник, а удерживать равновесие помогает сенсорная нервная система. Работы оснащены искусственным интеллектом и при выполнении упражнений, даже умеют потеть.

Ранее сообщалось, что ученые научили искусственный интеллект "читать мысли".