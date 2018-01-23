В Японии создали роботов, которые могут заниматься спортом (видео)
12:56, 23 января 2018Наука и IT
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Новый скелет японцы напечатали на 3-D принтере, а построение повторяет человеческие кости.
Японские ученые создали роботов, которые могут выполнять физические упражнения
Японские ученые создали роботов, которые могут выполнять физические упражнения.
Как говорится в сюжете ТСН, новый скелет японцы напечатали на 3-D принтере, а построение повторяет человеческие кости.
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Конструкция имитирует человеческий позвоночник, а удерживать равновесие помогает сенсорная нервная система. Работы оснащены искусственным интеллектом и при выполнении упражнений, даже умеют потеть.
Ранее сообщалось, что ученые научили искусственный интеллект "читать мысли".
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