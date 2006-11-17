Технологию зомбирования подсказали рыбы

Весной 2007 года в некоторых сетях супермаркетов США начнётся эксперимент по внедрению специальных систем наблюдения за покупками и «зомбирования» покупателей. Каждую тележку оснастят устройством, запоминающим код выбранного покупателем продукта. Информация попадёт в общую базу данных для обработки, результат которой появится на маленьких мониторах на каждой полке. Это должно помочь покупателю "сделать выбор".

Например, человек стоит у стенда с шампунями в раздумьях, пишет Газета.ру. Один взгляд на монитор с надписью «Каждый шестой покупатель предпочитает марку ХХХ» – и решение принято. Но это не конец: монитор начинает выдавать дальнейшую информацию о том, что же ещё покупали клиенты, выбравшие именно этот шампунь. Так в тележке оказывается ещё пара случайных товаров, вероятно, совсем не нужных покупателю.

Руководитель Флоридского института технологий Рональдо Менецес говорит: «Уже сегодня каждая вторая покупка совершается случайно. Мы можем усилить эти «покупательные импульсы». Аргументом для совершения большего количества случайных покупок станет мнение большинства. «Решение о приобретении товара больше зависит от мнения других покупателей, нежели, например, от акций и специальных предложений», – говорит Менецес.

Новая технология «зомбирования» - итог длительных наблюдений за поведением голодных рыб в косяках специалистов из Орландо (Флорида, США). В поисках пищи рыбы сбиваются в большие группы и «прочёсывают» океан. Ни одна не отбивается от стаи. Вдруг остальные в её отсутствие найдут что-то съедобное? Никто не выпадает из поля зрения. Как только кто-то из стаи нашёл пищу или что-то похожее на пищу, к нему кидаются остальные. Это наглядный пример действия стадного чувства у рыб.

Как бы ни было неловко осознавать это, но люди в магазинах ведут себя точно так же, говорят исследователи Флоридкого института технологий.

В своём, иногда не осознаваемом, желании походить на окружающих или не отстать от них люди уподобляются братьям своим меньшим. Рыбы, насекомые, птицы, животные, люди – все подвержены стадному инстинкту. Так почему бы владельцам магазинов не использовать этот инстинкт себе во благо?