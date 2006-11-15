Aston Martin официально представила новый родстер (фото)

Компания Aston Martin распространила официальные фотографии и первую информацию о новой модели - спортивном родстере Aston Martin V8 Vantage Roadster. Мировой дебют этого автомобиля состоится в конце ноября текущего года на выставке в Лос-Анджелесе, а его продажи начнутся во втором квартале 2007 года.

Основное отличие родстера от базового автомобиля - наличие мягкой складывающейся крыши, которая поднимается и опускается при помощи нескольких электроприводов за 18 секунд. Сама крыша выполнена из трехслойного материала, а для того чтобы сложить ее останавливаться не обязательно - механизм работает на скоростях до 50 километров в час.

Внешне новый родстер отличается от купе лишь отсутствием жесткого верха и, как следствие, измененной пластикой задних крыльев и крышки багажника. Кроме того, инженеры Aston Martin немного усилили алюминиевую конструкцию кузова открытого автомобиля, а механизм складывающейся крыши постарались сделать максимально легким. В результате, вес машины почти не изменился, поэтому с нуля до ста километров в час V8 Vantage Roadster ускоряется за пять секунд, как версия c кузовом "купе". Максимальная скорость новинки достигает 280 километров в час.

Двигатель у родстера - уже известный V8 объемом 4,3 литра и мощностью 380 лошадиных сил, максимальный крутящий момент которого достигает отметки в 430Нм. Комплектоваться V8 Vantage Roadster будет либо механической шестиступенчатой коробкой передач, либо новой роботизированной КПП Sportshift.

Лента.ру