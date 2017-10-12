Разведка Израиля сообщила США, что хакеры из РФ воруют данные через антивирус Касперского - СМИ

Израильские разведчики обнаружили использование хакерами российского правительства антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" для похищения данных. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По данным издания The New York Times, которое впервые сообщило об этом, израильские разведчики, которые два года назад проникли в сеть "Касперского", предупредили своих американских коллег о вмешательстве России.

Это привело к принятию только в прошлом месяце решение в Вашингтоне по удалению программного обеспечения "Лаборатории Касперского" из правительственных компьютеров.

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Накануне издание The Washington Post также сообщило, что израильские шпионы обнаружили в сети "Касперского" хакерские инструменты, которые могли быть получены только от Агентства национальной безопасности США.

После расследования, в АНБ выяснили, что эти инструменты находятся в правительстве России.

Изданию NYT стало известно об одном из эпизодов, когда были похищены документы сотрудника АНБ, которые хранились на домашнем компьютере, где установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky.

Ранее УНИАН сообщал, что российским киберпреступникам в 2015 году удалось похитить секретную информацию из компьютеров Агентства национальной безопасности США. По данным WSJ, россияне смогли получить доступ к компьютерам АНБ с помощью антивирусных программ "Лаборатории Касперского", установленных на компьютерах компании-подрядчика, которая работала с Агентством.