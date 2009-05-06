Открыт новый он-лайн-гид для потребителей в Интернете

Еврокомиссия открыла он-лайн-гид прав и обязанностей потребителей в Интернете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, новый гид представили 5 мая на пресс-конференции комиссары ЕС по вопросам информационного общества и медиа Вивианн РЕДИНГ и по вопросам защиты прав потребителей Мелена КУНЕВА.

“В ЕС права потребителей он-лайна не должны зависеть от того, где находятся компания или веб-сайт. Национальные границы не должны больше осложнять жизни потребителей”, - заявила В.РЕДИНГ.

“Интернет имеет все, что угодно, чтобы предложить потребителям, но нам необходимо создать доверие”, - добавила М.КУНЕВА.

Электронный eYou-гид объясняет конкретные права европейских потребителей, которые осуществляют или планируют осуществить покупки в сети Интернет.

Среди них – право на четкую информацию относительно цены и условий поставки перед приобретением товара, доставка товара на протяжении 30 дней с момента покупки, право на возврат товара на протяжении 7 дней с момента покупки, минимум 2 года гарантии на приобретенную продукцию и пр.