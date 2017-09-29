В Южной Корее разработали смартфон, который отпугивает комаров ультразвуком

Новый смартфон LG K7i, представленный на мероприятии India Mobile Congress, оснащен технологией, которая защитит владельца от комаров. Об этом сообщает CNN.

От южнокорейского гаджета исходят ультразвуковые волны, которые отпугивают насекомых, но являются «абсолютно безвредными для людей». Некоторые другие продукты LG уже используют подобную технологию, но в смартфон эта функция была установлена впервые.

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Сообщается, что компания планирует выпустить этот смартфон не только в Индии, но и в других странах мира.

Ранее стало известно, что Apple рекомендует не использовать Face ID детям и близнецам.