Apple рассказала о неожиданных свойствах Face ID

Apple рекомендует не использовать систему распознавания лиц в новых смартфонах iPhone X пользователям до 13 лет, сообщается в руководстве по безопасности для Face ID, опубликованном компанией.

Читайте такжеApple научила Siri гуглить: вместо Bing теперь будет использоваться GoogleВ корпорации заявляют, что уникальные особенности внешности человека формируются до 13 лет. Также Apple рекомендует с осторожностью использовать Face ID тем, у кого есть братья и сестры, а особенно - близнецы, в этом случае при разблокировке iPhone X не исключены ложные срабатывания.

В таких случаях компания рекомендует использовать пароль для аутентификации.

Apple представила новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.