Спецслужбы Англии и США ищут хакеров, взломавших 1,9 млн. компьютеров
Атака велась с территории Украины
Полиция и спецслужбы Великобритании и США приступили к усиленным поискам группы хакеров, которым за период с февраля до конца марта удалось проникнуть в различных странах мира в 1,9 млн. компьютеров.
Об этом со ссылкой на британскую радиокомпанию Би-Би-Си передает ИТАР-ТАСС.
Согласно британским правительственным источникам, которые приводит Би-Би-Си, атака велась с территории Украины. При этом уже известно, что группа состояла из шести хакеров. У властей уже есть и их анкетные данные, хотя и не полные.
По имеющимся в Лондоне сведениям, за два месяца было совершено проникновение в правительственные компьютерные сети и компьютеры в 77 странах мира. При этом хакерам удалось создать в Интернете собственную параллельную сеть, которая "захватывала" все новые компьютеры и похищала из них информацию.
Пока власти не могут сказать, насколько серьезный ущерб был нанесен, в том числе в области экономики и безопасности различным государствам мира и физическим лицам.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ведомство пока не располагает какой-либо информацией о вышесказанном.