Спецслужбы Англии и США ищут хакеров, взломавших 1,9 млн. компьютеров

Полиция и спецслужбы Великобритании и США приступили к усиленным поискам группы хакеров, которым за период с февраля до конца марта удалось проникнуть в различных странах мира в 1,9 млн. компьютеров.

Об этом со ссылкой на британскую радиокомпанию Би-Би-Си передает ИТАР-ТАСС.

Согласно британским правительственным источникам, которые приводит Би-Би-Си, атака велась с территории Украины. При этом уже известно, что группа состояла из шести хакеров. У властей уже есть и их анкетные данные, хотя и не полные.

По имеющимся в Лондоне сведениям, за два месяца было совершено проникновение в правительственные компьютерные сети и компьютеры в 77 странах мира. При этом хакерам удалось создать в Интернете собственную параллельную сеть, которая "захватывала" все новые компьютеры и похищала из них информацию.

Пока власти не могут сказать, насколько серьезный ущерб был нанесен, в том числе в области экономики и безопасности различным государствам мира и физическим лицам.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, ведомство пока не располагает какой-либо информацией о вышесказанном.