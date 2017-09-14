Синие ручейки и горы: NASA удивило новыми фотографиями с Марса

NASA опубликовало новые фотографии поверхности Марса, сделанные с помощью зонда Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Фотографии появились на сайте космического агентства.

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MRO исследует наличие воды на красной планете. Орбитальный аппарат делает крупномасштабные фотографии марсианской поверхности, анализирует минералы и ищет подземную воду.

Некоторые фото выглядят так, будто на планете действительно есть вода. Однако, пока что подтверждений этому нет.

Напомним,недавно NASA представила концепт нового поколения марсоходов Mars Rover, приспособленных к условиям на Марсе. Впервые посетители Космического центра Кеннеди в США смогли увидеть это уникальное авто 5 июня.