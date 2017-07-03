В США назвали сроки испытания ядерных реакторов для Марса

К тестированию ядерных реакторов, предназначенных для использования на Марсе, в НАСА приступят в сентябре 2017 года. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает издание The Independent.

Компактные ядерные реакторы создаются в рамках проекта Kilopower. Мощность типовой установки составляет 10 киловатт, а ее высота — менее двух метров.

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Предполагается, что для марсианской станции с восемью астронавтами потребуется четыре подобных реактора. Устройства предназначены для обеспечения энергией миссии при отсутствии доступа к солнечному свету. В проект, выполняемый НАСА совместно с двумя партнерами, инвестировано 11 миллионов долларов.

Одной из своих целей НАСА видит отправку в 2030-х годах астронавтов на Красную планету. Для этого космическое агентство с партнерами создает пилотируемый корабль Orion и сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System).