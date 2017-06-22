NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Шарп
Снимок был сделан с помощью камеры HiRISE 5 июня, за два месяца до пятой годовщины пребывания Curiosity на Марсе.
Аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter с помощью своей самой мощной камеры сделал снимок марсохода Curiosity на склонах горы Шарп. Снимок был опубликован на сайте NASA, передает ZN.ua.
Ровер размерами с машину, который движется к следующей точке назначения, можно заметить в виде фиолетовой точки на фоне камней и темного песка.
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Отмечается, что цвета снимка были немного усилены для того, чтобы подчеркнуть различия в горном рельефе Марса.
Снимок был сделан с помощью камеры HiRISE 5 июня, за два месяца до пятой годовщины пребывания Curiosity на Марсе.
Ранее УНИАН сообщал, что в NASA приступают к сборке нового марсохода, который приступит к работе в 2021 году.
Хотя новый марсоход будет во многом похож на своего предшественника Curiosity, список его возможностей и задач будет больше. Так, ему предстоит искать признаки микробной жизни, которая могла существовать на Марсе. Марсоход будет собирать и сохранять образцы почвы и камней. В NASA рассчитывают, что со временем эти образцы можно будет вернуть на Землю для детального анализа.