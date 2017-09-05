NASA отправит на МКС 3D-принтер для переработки пластика

NASA в предстоящем году планирует отправить на Международную космическую станцию приспособление, которое может оказаться крайне полезным для дальних космических перелетов - 3D-принтер, использующий в качестве сырья переработанный им же мусор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

Этот механизм уже получил название "рефабрикатор". Сейчас он проходит последнюю проверку на Земле и в апреле должен будет оказаться на МКС. Этот аппарат превращает предметы из пластика любой формы в исходный материал для производства простейших инструментов или запчастей.

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Обычно на самой МКС нет проблем со снабжением, необходимые экипажу предметы как правило есть в наличии и даже в нескольких экземплярах. Кроме того, к станции с Земли регулярно отправляются грузовые и пассажирские корабли. Поэтому в NASA хотят сейчас опробовать новую технологию, чтобы в дальнейшем применять ее при освоении космоса, в том числе, во время миссий на Марс и Луну.

"Когда мы начнем отправлять людей в отдаленные районы за пределами околоземной орбиты, любое свободное место [на кораблях] будет на вес золота. Невозможно разместить на борту все запасные части и инструменты. А их отправка с Земли потребует много времени и средств", - отметила Ники Веркхайзер, руководитель отдела космического производства в центре космических полетов NASA в Алабаме.

Технологии переработки пластика на Земле давно отлажены - сначала он измельчается до состояния порошка, из которого затем и делают новый материал. Но в космосе такая схема не сработает - ввиду отсутствия притяжения пластиковый порошок может стать угрозой для экипажа. Поэтому рефабрикатор переводит пластик в расплавленное состояние. У этого способа есть еще одно достоинство - один и тот же объем пластика можно будет перерабатывать несколько раз, без добавления нового сырья.

Машина также будет простой в управлении, для этого не потребуется много людей. Его разработкой занималась компания Tethers Unlimited Inc. Сумма контракта составила $750 тыс.