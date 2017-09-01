К Земле приблизился гигантский астероид - потенциально опасный Florence (фото, видео)

1 сентября 2017 года Florence приблизился к нашей планете на расстояние 7 млн км. Это примерно в 18 раз больше расстояния между Землей и Луной.

С момента старта программы NASA, которая направлена на выявление и отслеживание таких объектов, (3122) Florence стал самым большим астероидом, опасно сблизившимся с нами, передает Naked Science.

Несмотря на то, что данный астероид считают потенциально опасным, угрозы для Земли на данном этапе нет. Возможно, она появится после 2500 года. При этом следующее сближение произойдет уже через сорок лет.

Пролети объект ближе, чем сейчас, поводов для переживаний было бы больше. Угрозой для земной цивилизации считаются астероиды диаметром более 1 км: сюда же входит и Florence, диаметр которого составляет 4,4 км.

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В случае столкновения с нашей планетой небесного тела диаметром 1000 м, энергию удара оценивают приблизительно в 80 тыс. Мт тн, образовавшийся кратер будет иметь диаметр 20 км. Такой катаклизм, возможно, приведет к миллиардам жертв. В случае падения на Землю астероида диаметром 5 км, не избежать глобального изменения климата. А 10-километровый астероид почти наверняка уничтожит всю земную цивилизацию.

Как сообщал УНИАН, с каждым годом ученые все увереннее прогнозируют вероятность столкновения с Землей крупных небесных тел. Недавно, кстати, исследователи из Чехии выяснили, что в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах нашей планете угрожают обломки кометы Энке.