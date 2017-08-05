В Норвегии обнаружили останки птицы в возрасте 4200 лет

06:26, 05 августа 2017
Наука и IT
1229 0

Хорошее сохранение останков поможет изучить состояние окружающей среды в то время, когда жила птица.

Иллюстрация / REUTERS

Сотрудник Государственной естественной службы Норвегии обнаружил в горах останки птицы, которая жила 4200 лет назад. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на NRK.

Читайте такжеПтица-современник динозавра имел перья, как у павлина

Благодаря холоду останки птицы хорошо сохранились. Ученый из Норвежского университета естественных и технических наук Йорген Росволд сообщил, что находка уникальная.

фото nrk.no

"Обычно, когда мы находим останки древних животных, сохраняется только шкура и кости. Эта птица выглядит так, как будто она умерла в прошлом году", - заявил ученый.

Отмечается, что хорошее сохранение останков поможет изучить состояние окружающей среды в то время, когда жил птица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #останки птицы#исследование останков птицы