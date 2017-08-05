В Норвегии обнаружили останки птицы в возрасте 4200 лет
06:26, 05 августа 2017Наука и IT
1229 0
Хорошее сохранение останков поможет изучить состояние окружающей среды в то время, когда жила птица.
Иллюстрация / REUTERS
Сотрудник Государственной естественной службы Норвегии обнаружил в горах останки птицы, которая жила 4200 лет назад. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на NRK.
Читайте такжеПтица-современник динозавра имел перья, как у павлина
Благодаря холоду останки птицы хорошо сохранились. Ученый из Норвежского университета естественных и технических наук Йорген Росволд сообщил, что находка уникальная.
Благодаря холоду останки птицы хорошо сохранились / фото nrk.no
"Обычно, когда мы находим останки древних животных, сохраняется только шкура и кости. Эта птица выглядит так, как будто она умерла в прошлом году", - заявил ученый.
Отмечается, что хорошее сохранение останков поможет изучить состояние окружающей среды в то время, когда жил птица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter