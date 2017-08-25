СМИ узнали дату презентации нового iPhone

Презентация нового смартфона Apple, который, вероятно, получит название iPhone 8, состоится 12 сентября. Об этом стало известно изданию Mac4Ever, которое специализируется на слухах о новинках, передает BFM.ru.

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По данным источников, цены на флагманский смартфон будут начинаться от $1 тысячи или даже $1,1 тысячи. Есть вероятность, что Apple одновременно представит обновления существующих моделей iPhone, назвав их iPhone 7s и iPhone 7s Plus.

Между тем ранее источники сообщали о возможных перебоях с поставками новых смартфонов Apple, поскольку поставщики не успевают собрать достаточное число гаджетов из-за технических проблем.

Ранее СМИ сообщали, что новинка от Apple получит стеклянный корпус для безпроводной зарядки и по размеру будет немного больше iPhone 7.