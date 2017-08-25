СМИ узнали дату презентации нового iPhone
По информации издания Mac4Ever, она состоится 12 сентября.
Презентация нового смартфона Apple, который, вероятно, получит название iPhone 8, состоится 12 сентября. Об этом стало известно изданию Mac4Ever, которое специализируется на слухах о новинках, передает BFM.ru.
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По данным источников, цены на флагманский смартфон будут начинаться от $1 тысячи или даже $1,1 тысячи. Есть вероятность, что Apple одновременно представит обновления существующих моделей iPhone, назвав их iPhone 7s и iPhone 7s Plus.
Между тем ранее источники сообщали о возможных перебоях с поставками новых смартфонов Apple, поскольку поставщики не успевают собрать достаточное число гаджетов из-за технических проблем.
Ранее СМИ сообщали, что новинка от Apple получит стеклянный корпус для безпроводной зарядки и по размеру будет немного больше iPhone 7.