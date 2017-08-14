Раскрыт финальный дизайн нового iPhone (фото)

Редактор Forbes Гордон Келли опубликовал новые фотографии iPhone 8. Он отметил, что это самый детальный прототип из всех существующих.

Читайте такжеНовые iPhone в подробностях и с характеристиками показали на видео«Я могу подтвердить, что это финальный дизайн iPhone 8, - пишет Келли. - В отличие от многих макетов, которые представляют собой обычный кусок металла, этот прототип очень подробный и создан из высококачественных материалов на фабрике».

Задняя крышка смартфона выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 имеет 5,8-дюймовый безрамочный дисплей. Как считает Келли, такой экран выглядит "ошеломляюще". При этом он упомянул, что края вокруг "островка" на верхней части дисплея будут "затемняться" во время демонстрации полноэкранного контента, дабы не отвлекать пользователя от просмотра.

Он также подтвердил, что в верхней части дисплея находится проем под динамик и датчики. При этом по габаритам iPhone 8немного больше iPhone 7 с 4,7-дюймовым экраном.

Помимо прочего, на снимках можно увидеть двойной фотомодуль, расположенный вертикально. По мнению эксперта, такое конструктивное решение обусловлено поддержкой функции дополненной реальности.

Келли отмечает, что Apple действительно планирует отказаться от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID и заменить его сканером лица Face ID.

Кроме того, эксперт опробовал несколько чехлов для iPhone 8, уже поступивших в продажу, и отметил, что все они идеально подходят для прототипа.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью .