В восточной Англии обнаружили редкую золотую подвеску VI века

Британский коллекционер-любитель обнаружил в восточной Англии редкую золотую подвеску VI века с изображением византийского императора Юстиниана.

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Как передает ВВС, находка была сделана британцем по фамилии Прат, который исследовал местность в графстве Норфолк при помощи металлоискателя. Предполагается, что золотая подвеска была сделана во Франции.

«Сначала показалось, что это золотая горловина флакона, однако, когда я присмотрелся, то понял, что это что-то более значительное. Я понял, что это золотая подвеска… Она очень редкая. На территории Великобритании таких (подвесок) находят очень мало», - сказал Прат.

Специалист по археологическим находкам Адриан Марсден также подтвердил, что найденная подвеска представляет собой редкий экземпляр древних украшений и сделана из золота высокой пробы. Находку планируют направить в Британский музей для оценки.