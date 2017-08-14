SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9

Сегодня в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал в США компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon. Первая ступень ракеты успешно приземлилась.

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Как сообщает SpaceX в "Твиттере", космический "грузовик" вышел на хорошую орбиту. 16 августа он должен стыковаться с МКС.

Dragon confirmed in good orbit. https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) August 14, 2017

Falcon 9 first stage has landed at Land Zone 1. pic.twitter.com/XqDji1sWZ6 — SpaceX (@SpaceX) August 14, 2017

Как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе. При этом в официальном пресс-релизе об этом не упоминается. На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами.