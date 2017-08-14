SpaceX успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9

19:51, 14 августа 2017
Наука и IT
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Космический "грузовик" вышел на хорошую орбиту. 

Первая ступень ракеты успешно приземлилась / Скриншот

Сегодня в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал в США компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon. Первая ступень ракеты успешно приземлилась.

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Как сообщает SpaceX в "Твиттере", космический "грузовик" вышел на хорошую орбиту. 16 августа он должен стыковаться с МКС.

Как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе. При этом в официальном пресс-релизе об этом не упоминается. На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами. 

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Теги: #SpaceX запустила ракету#Falcon 9 приземлилась