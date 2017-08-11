Найден простой способ замедлить старение

На основе эксперимента с 6- и 18-месячными мышами, у которых отобрали образцы тканей печени, ученые отследили, какие гены в этих тканях проявляли наибольшую активность в различное время суток.

Опыты показали, что суточные ритмы ответственны не только за режим сна и бодрствования, но и за энергоэффективность клетки: расход энергии понижается во время сна или при отсутствии физической активности, передает Naked-Science.

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Этот механизм хорошо работал у молодых мышей, однако почти полностью отключался у старых.

Специалисты перевели старых грызунов на низкокалорийную диету: корм содержал в себе на 30% меньше калорий, чем обычно. За счет этого клетки печени пожилых мышей начали экономить энергию столь же эффективно, как и в молодые годы. Таким путем ученые смогли увеличить жизнь мышей на несколько десятков недель, при чем существенно возросла их активность.

Исследователи не спешат делать далеко идущих выводов, однако полагают, что сходные процессы могут проходить и в других клетках живых существ. Понимание взаимосвязи суточных ритмов, низкокалорийной диеты и старения, как полагают специалисты, способно помочь в будущем продлить человеческую жизнь.

Как сообщал УНИАН, хронические стрессы у женщин провоцируют преждевременное старение, развитие различных заболеваний и повышение смертности.