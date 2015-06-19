Ученые объяснили, почему стресс ускоряет старение женщин

К такому выводу пришли психиатры и неврологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), пишет "Вокруг света". Науке известен "антивозрастной" гормон клото, вырабатываемый в почках и головном мозге, который регулирует процесс старения и поддерживает здоровье организма, в том числе головного мозга. Психиатры и неврологи из Калифорнийского университета обнаружили, что сильный хронический стресс у женщин влияет на выработку этого гормона.

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В проведенном учеными исследовании приняли участие 178 некурящих относительно здоровых женщин в возрасте от 20 до 50 лет, имеющих как минимум одного ребенка от 2 до 16 лет. У части женщин были дети, страдающие от аутизма. У всех участниц исследования при помощи специальной методики был измерен уровень стресса. Так, 90 матерей с детьми-аутистами страдали от хронического сильного стресса, 88 матерей нормально развивающихся детей имели низкий уровень стресса. В ходе исследования женщины заполняли различные тесты, выявлющие их психологические особенности, особенности поведения и социальное положение. Также участницы сдавали кровь на анализ.

Согласно полученным результатам, женщины, испытывавшие постоянный сильный стресс, имели более низкий уровень гормона клото, чем матери с низким уровнем стресса. При этом с увеличением возраста у женщин с хроническим сильным стрессом уровень клото снижается значительно быстрее, чем у женщин, его не испытывающих. В то же время у женщин с низким уровнем клото были выявлены симптомы депрессии.

Ученые констатировали, что на выработку гормона клото влияют психосоциальные стрессы. Возможно, дальнейшее изучение изменений уровня клото позволит объяснить связь между стрессом, депрессией и ускоренным развитием соматических заболеваний.

Исследование также проливает свет на процесс старения. Это знание, по мнению ученых, может быть использовано в терапевтических целях - для снижения последствий стресса для здоровья.