Капсула Hyperloop One на втором этапе испытаний разогналась до 308 километров в час

Hyperloop One завершила второй этап тестирования системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. Капсула достигла скорости 308 км/ч., сообщает kommersant.ru со ссылкой на Mashble.

Читайте такжеИлон Маск заявил о согласии властей на сооружение линии HyperloopТест проводился 29 июля на испытательном полигоне в штате Невада. Капсула проехала почти 500 м по специальной трубе, где создается высокий вакуум. Первое испытание Hyperloop One провела в мае. Тогда капсула развила скорость 113 км/ч.

Идею транспортной системы Hyperloop («Гиперпетля») предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. В августе 2013 года он оценил затраты на ее реализацию в $6-7,5 млрд. Развитием проекта занялись две компании - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One.