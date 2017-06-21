Южная Корея в 2018 году планирует начать строить сверхскоростной поезд Hyperloop

Одна из компаний, разрабатывающих предложенную Элоном Маском концепцию сверхскоростной транспортной системы - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) - подписала первое коммерческое соглашение о лицензировании своей технологии в Южной Корее. Таким образом азиатская страна может стать одним из первых обладателей футуристического транспорта, пишет CNBC.

Читайте такжеМаск поделился деталями плана колонизации Марса и назвал стоимость билетаТехнология Hyperloop предполагает, что, используя магниты и турбины, через вакуумные тоннели со скоростью до 1200 км/час движутся платформы или поезда на воздушной подушке. Концепцию показал в 2013 году изобретатель и миллиардер Элон Маск.

В соглашении представлено министерство технологических инноваций и инфраструктуры Южной Кореи, Корейский институт гражданского строительства и строительных технологий (KICT) и Университет Ханьянг, которые используют технологию HTT.

"Я предполагаю, что в начале следующего года они будут готовы начать строительство", - сказал глава компании HTT Дирк Алборн.

HTT работает с рядом правительств в попытке коммерциализировать свою технологию, но до этого речь шла только о "технико-экономических исследованиях", изучавших эконмическую жизнеспособность системы. Такие исследования продолжаются в Абу-Даби, Словакии, Чехии и Индонезии.

В прошлом году HTT продемонстрировала магнитную технологию, которая движет платформы, а в этом разрабатывает пассажирскую капсулу, которую планируют показать в 2018 году.