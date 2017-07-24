Ученый разоблачил "тайну" Бермудского треугольника

Бермудский треугольник, который простирается от Флориды до Пуэрто-Рико и Бермудских островов на севере Атлантического океана, долгие годы оставлял ученых и моряков в тупике. На его "совести" 1000 загубленных человеческих жизней, 20 самолетов и 50 кораблей за последние сто лет. В среднем, пять самолетов продолжают исчезать в этом районе каждый год.

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Известный австралийский ученый Карл Крушельницкий в эфире news.com.au опроверг "мистические версии" об этом загадочном месте, сообщает IFLS. По словам ученого, в процентном соотношении количество кораблей и самолетов, которые исчезают здесь, такое же, как и в других местах.

"Это близко к экватору, недалеко от богатой части мира, Америки, поэтому здесь много трафика", - говорит он

По словам Крушельницкого, миф о Бермудском треугольнике появился, когда несколько крупных военных конвоев – и последующих спасательных миссий – затонули между Первой и Второй мировыми войнами. В действительности на это повлияла ужасная переменчивая погода, а также менее крепкие суда и самолеты тех времен.

Некоторые из пилотов, которые пропали без вести, также были склонны совершать катастрофические ошибки, в том числе часто теряясь, употребляя алкоголь перед полетом и даже уходя в рейс без соответствующего авиационного оборудования на борту.

В большинстве случаев тела и обломки никогда не находили, но это не удивительно, учитывая огромное количество воды, которая невероятно глубока. Даже сегодня обломки самолетов и судов редко находят, несмотря на серьезные успехи в развитии техники.

Совсем недавно люди предполагали, что корабли поглощают пузыри метана, поднимающиеся из морских глубин. Но в этой версии также есть проблема: в районе треугольника нет запасов этого газа.