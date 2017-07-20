Ученые: дружелюбие собак - следствие мутации их генома

Ученые заявили о том, что дружелюбие собак объясняется тем, что они являются носителями особой формы "синдрома эльфа" - задержки умственного развития, связанной с перестройкой хромосом. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science Advances, передает ZN.ua.

На данный момент исследователи не могут назвать точное время одомашнивания собак и то, кто кого "приручил": собаки людей или люди собак. По мнению ученых, собаки научились жить рядом с людьми благодаря двум вещам – способности переваривать крахмал, содержащийся в большом количестве в вареной пище, и умению распознавать эмоции человека и реагировать на них, в целом имитируя поведение ребенка.

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Теперь же исследователи установили, что последняя способность собак связана с необычными изменениями в структуре их хромосом, которые обычно ассоциируются с умственной отсталостью и чрезвычайно высокой степенью доверчивости у людей. Подобное расстройство, так называемый синдром Уильямса или "синдром эльфа", возникает в результате повреждения и удаления достаточно крупного участка седьмой хромосомы, в результате которого меняется и поведение человека, и его облик.

Нечто похожее, как установили ученые, произошло с собаками во время их одомашнивания, только у будущих друзей человека была повреждена шестая, а не седьмая хромосома. Все собаки, изученные учеными, имели повреждения в этой хромосоме, что говорит о том, что древние селекционеры специально отбирали обладателей этих мутаций и позволяли им продолжить свой род.

В ходе исследования ученые наблюдали за дворняжками, породистыми собаками и дикими волками и оценивали то, насколько дружелюбными они были и как реагировали на появление человека. Анализ ДНК и наблюдения за поведением диких и домашних животных указали на необычную вещь – чем более дружелюбной была собака, тем больше мелких мутаций и крупных ошибок содержал в себе их геном. Когда ученые сравнили наборы мутаций в ДНК собак, они обнаружили, что большая часть этих ошибок концентрировалась на шестой хромосоме, в окрестностях гена GTF2I.

Этот ген, как объясняют биологи, дирижирует работой нескольких десятков других участков ДНК, связанных с социальным поведением и психикой животных, и его повреждение приводит к таким же последствиям, как синдром Уильямса. Удаление или повреждение GTF2I в геноме мышей, по словам исследователей, резко меняет поведение грызунов и лишает их страха перед человеком.