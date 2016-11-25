Собаки могут обладать подобием эпизодической памяти - ученые

Результаты работы представлены в журнале Current Biology, передает naked-science.ru.

Эпизодическая память - это система долговременной памяти, которая включает в себя воспоминания о событиях в контексте места и времени. Ранее предполагалось, что памятью на контекст обладает только человек, однако последние исследования показывают, что ее подобие может существовать и у животных. Так, проявления эпизодической памяти могут наблюдаться у крыс, соек, шимпанзе и орангутанов. В новой работе ученые из Будапештского университета проверили гипотезу о наличии эпизодической памяти у собак.

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На первом этапе 17 животных обучали повторять действие хозяев (например, коснуться лапой зонта) с одним из шести предметов по команде «Сделай!». После этого ученые отвлекали собак другим заданием: они должны были научиться ложиться на коврик, если хозяин молча смотрел на них в течение нескольких секунд. При этом рядом с ковриком находились предметы из первого задания, и человек во время обучения касался их, не подавая команд. Затем животное уводили на срок от одной минуты до одного часа.

После возвращения хозяин молча смотрел на собаку, и она ложилась на коврик. Однако затем владелец командовал: «Сделай!». Результаты показали, что с выполнением команды справлялись 58,8 процента животных, которые провели минуту вне помещения, и 35,3 процента животных, которые провели вне помещения час. По мнению ученых, это указывает на способность собак вспоминать события, которые не являются для них значимыми. В пользу гипотезы говорит и то, что во время перерыва особи не взаимодействовали с предметами.

Полученные данные могут прояснить развитие эпизодической памяти у человека, уверены авторы. Собаки оптимально подходят для подобных исследований, поскольку они достаточно давно живут среди людей. Они также оказались первыми животными, которые смогли повторить сложную последовательность действий в реалистичных условиях. Ранее ученые обнаружили у собак межполушарную асимметрию, которая позволяет им воспринимать значение слов отдельно от интонации, и способность к эмоциональной мимикрии.