СМИ: Хакеры взломали переписку специалиста Госдепа по вопросам России

Хакеры взломали почтовый ящик высокопоставленного сотрудника подразделения Госдепартамента США, отвечающего за разведывательную деятельность в отношении России.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Читайте такжеХакеры "положили" сайт Минобразования

О взломе журналисты узнали из письма, которое поступило в редакцию от хакера под псевдонимом Johnnie Walker. В письме была ссылка на архив переписки данного чиновника за последние два года.

В статье не называется имя дипломата, но указывается, что он переписывался с "сотрудниками ЦРУ и других разведывательных служб, корреспондентами известных СМИ, неправительственными организациями и международными фондами".

Издание подозревает, что за взломом могли стоять российские хакеры. Одним из доказательств этой версии, по мнению авторов статьи, служит тот факт, что впервые о содержании переписки сообщил некий "сомнительный крымский сайт", бывший сотрудник которого утверждает, что этот ресурс спонсируется российскими спецслужбами (его название не приводилось).

Читайте такжеБолее 3 тысяч предпринимателей обратились в киберполицию из-за атаки вируса Petya.A

Российское издание "Коммерсантъ" утверждает, что ему удалось обнаружить ссылку на нужный архив. Она была прикреплена к письму на английском языке, опубликованному 10 июля на ресурсе Pastebin (используется для публикации фрагментов текста).

Имя жертвы хакеров – Роберт Отто. По данным издания, его должность – глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. В сеть попали письма из его личного ящика (на сервере gmail), большая часть из них посвящена работе.

Значительную часть переписки, отмечает "Коммерсантъ", составляют ссылки на статьи из российских изданий, которыми Отто делится со своими коллегами и друзьями или которые те присылают ему. Чаще всего речь идет о ссылках на материалы "Новой газеты", The New Times, "Слона", "Ведомостей", РБК, "Коммерсанта", "Эха Москвы", "Медузы", The Insider. Встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.

Отто, по данным "Коммерсантъ", интересуется внутриполитической ситуацией в России и публикациями общественных деятелей в соцсетях.

Госдеп пока не подтвердил и не опроверг подлинность писем. Также неизвестно, был ли этот случай взлома единичным или входил в серию кибератак.