Тиллерсон 9 июля встретится с Порошенко и молодыми реформаторами в Киеве - Госдеп США

Секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон 9 июля в Киеве, кроме президента Украины Петра Порошенко, встретится с молодыми реформаторами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Тиллерсон будет находиться с визитом в Европе 5-9 июля.

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В частности, Тиллерсон будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время его визита в Гамбург (Германия), который 7-8 июля примет участие в саммите лидеров стран "Большой двадцатки".

"Секретарь Тиллерсон затем 9 июля совершит свой первый официальный визит в Киев (Украина), где он встретится с президентом Петром Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества", - говорится в сообщении.

"Секретарь снова подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, при одновременном поощрении правительства Украины продолжать внедрять реформы, которые укрепят экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", - отмечается в заявлении.

Как отмечают в Госдепартаменте, после Украины Тиллерсон отправится в Стамбул, где 9-10 июля он встретится с высокими должностными лицами Турции для обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов.