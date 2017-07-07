Интернет-дрон Facebook Aquila совершил второй испытательный полет, на этот раз успешный (видео)

Инженеры говорят, что достигли успеха благодаря лучшему прогнозу скорости ветра. Дрон поднялся в небо на рассвете со скоростью 43 км/час. Он находился в воздухе в течение 1 часа и 46 минут, при этом достиг максимальной высоты 914 метров. Затем он успешно приземлился на посадочную площадку полигона.

Для своей работы дрон использует солнечную энергию. Аппарат заряжается прямо в полете и может находиться в небе до 90 дней. Размах крыльев Aquila достигает 28 м – как у пассажирского самолета. Он развивает скорость около 5 м/с, что немного для обычных самолетов.

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Дрон, созданный Facebook, планируют использовать для раздачи интернета в труднодоступных регионах. Один аппарат сможет обеспечить интернетом территорию до 80 кв. км.