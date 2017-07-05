Палеонтологи описали гигантскую крокодилоподобную рептилию, питавшуюся динозаврами

165 млн лет назад на вершине пищевой цепочки на Мадагаскаре хозяйничала гигантская хищная рептилия с зубами размером с банан, рассказали палеонтологи. Останки рептилии попадались ученым и ранее, но найденные недавно фрагменты зубов и челюстей наконец позволили установить ее облик. Результаты исследования были опубликованы в журнале PeerJ.

Вид Razanandrongobe sakalavae был описан более десяти лет назад, но из-за недостатка ископаемых ученые не могли установить, к какому отряду принадлежала рептилия. По найденным специалистами из Италии и Франции останкам ученые воссоздали облик животного и выяснили, что оно относилось к нотозухиям — подотряду крокодиломорфов, населявших Гондвану на протяжении мелового периода мезозойской эры.

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От современных крокодилов их отличали длинные конечности, короткие челюсти и подвижный панцирь. У R.sakalavae была голова не меньше стиральной машинки и батарея зубов размером с банан, что делало животное самым опасным хищником Мадагаскара — оно с легкостью могло прожевать кости и сухожилия своей жертвы вместе с плотью.

Это не единственный случай, когда на вершине пищевой цепочки оказывается не динозавр, а представитель другого отряда. Так, на динозавров охотились родственники нотозухий себекозухии, некоторые млекопитающие и даже крупные лягушки.