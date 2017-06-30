СБУ заблокировала кибератаки со стороны российских спецслужб

Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла распространение вредоносного программного обеспечения спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В период с 25 мая по 6 июня Служба безопасности Украины в четком взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного обеспечения с целью поражения информационных сетей объектов критической инфраструктуры нашего государства и других стран мира", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что совместно с иностранными партнерами прекращена работа разветвленной международной сетевой инфраструктуры, которую построили спецслужбы России.

С помощью этой инфраструктуры скрытно, с использованием серверного оборудования, в т.ч. украинского хостинга, осуществлялись целевые кибернетические атаки (так называемые АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) и заражение специальными видами вредоносных компьютерных программ объектов критической инфраструктуры Украины и других государств.

"Во время обысков правоохранители изъяли серверное оборудование, которое было задействовано в системе кибератак со стороны спецслужб Российской Федерации. Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности, а также информация, которая циркулировала в киберинфраструктуре", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Microsoft (США) обнаружила доказательства распространения вируса Petya.A через программу для отчетности и документооборота "M.E.Doc".

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27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем.

Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии. Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы зараженных компьютеров не получают.

Глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.