Канадские ученые научились стирать плохие воспоминания

Исследователи смогли прицельно "стереть" один из нескольких воспоминаний у моллюска, что в перспективе может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)

Об этом пишет Еспресо со ссылкой на издание Science Alert.

Команда ученых из американского медицинского центра Колумбийского университета и канадского Университета Макгилла проанализировала нейроны моллюсков рода Aplysia (морские зайцы), чтобы проверить гипотезу, которая объясняет, почему воспоминания об инцидентах, принесли плохой опыт, могут сами вызывать беспокойства.

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Ученым удалось показать, что клеточные аналоги долгосрочных воспоминаний у моллюска можно удалять независимо друг от друга. Поэтому блокируется действие различных подвидов белка (протеинкиназы М), который участвует в создании и хранении долгосрочных воспоминаний. Выборочное блокирование одного из протеинов приводило к удалению ассоциативной или неасоциативной памяти.

"Одно из основных направлений нашего нынешнего исследования заключается в разработке стратегий для устранения проблемного неасоциативного воспоминания, что может отразиться в мозгу во время травматического опыта без ущерба для ассоциативных воспоминаний, которые могут помочь людям принимать обоснованные решения в будущем", - говорит один из авторов исследования, Самуэль Шахер.

В дальнейших исследованиях ученые должны на таких же доклинических моделях подробнее разобраться, как и где производятся и работают молекулы протеинкиназы М.

"Стирание воспоминаний имеет потенциал, чтобы облегчить ПТСР и тревожные расстройства пути удаления неасоциативних воспоминаний, которые вызывают неадекватные физиологические реакции", - подчеркивают исследователи.