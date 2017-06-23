Google собирается строить собственный город в Калифорнии

Материнская компания Google Alphabet ведет переговоры с властями калифорнийского города Сан-Хосе о земле под расширение своего кампуса. Об этом пишет AIN.ua.

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Компания планирует возвести на участке площадью порядка 70 гектаров офисные и жилые здания (около 3000 домов), R&D- и торговые центры, создать дополнительно 20 000 рабочих мест. Также предполагается строительство в этом районе масштабного транспортного узла.

"Экстраординарная архитектура, урбанистический дизайн, экологичность, торговая инфраструктура и активные публичные пространства станут отличительными признаками городка Google", — говорится в письме, подготовленном членами городского совета для заседания, где решался этот вопрос.

издание отмечает, что Google и ее партнеры занимались скупкой земли в регионе уже многие месяцы. Две партнерские инвесторские группы уже инвестировали в недвижимость региона более $130 млн.

Пока что нельзя сказать, как будет выглядеть "город Google": весь проект сейчас на стадии закупки земли и компания еще не показывала планы строительства.

Местные жители побаиваются, что проект может лишить малообеспеченных жителей крыши над головой и негативно скажется на общей доступности жилья в регионе.

В то же время создание крупного транспортного хаба в Сан-Хосе может частично помочь в проблеме с завышенными ценами на жилье в районе кремниевой Долины, поскольку позволит сотрудниками компаний из Долины быстрее добираться до регионов, где жилье дешевле.