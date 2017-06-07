Google будет брать деньги с пользователей за отказ от рекламы на сайтах
Google решил, что пользователям придется платить за то, чтобы не смотреть рекламные ролики на сайтах.
Google анонсировал приложение Funding Choices, которое позволит взымать плату за просмотр сайтов без рекламы с пользователей, которые установили адблокер, сообщает ZN.UA.
Читайте также"Парк на крыше, кафе и беговые дорожки": СМИ узнали, как будет выглядеть новая штаб-квартира Google (фото)Программа будет доступна в Северной Америке, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Она будет идентифицировать пользователей, которые пользуются адблокером, и предлагать им разрешить просмотр рекламы или платить за отказ от нее. Пользователи смогут оплачивать отказ от рекламы с помощью специального электронного кошелька Google Contributor, который будет переводить средства собственникам сайтов и Google.
Также Google подтвердил, что планирует встроить адблокер в браузер Chrome. Программа будет блокировать не всю рекламу, а только самую навязчивую.
Около 86% доходов Google получает от рекламы. При этом, один из четырех пользователей компьютеров и один из 10 пользователей мобильных устройств использует адблокер.