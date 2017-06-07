Google будет брать деньги с пользователей за отказ от рекламы на сайтах

Google анонсировал приложение Funding Choices, которое позволит взымать плату за просмотр сайтов без рекламы с пользователей, которые установили адблокер, сообщает ZN.UA.

Читайте также"Парк на крыше, кафе и беговые дорожки": СМИ узнали, как будет выглядеть новая штаб-квартира Google (фото)Программа будет доступна в Северной Америке, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Она будет идентифицировать пользователей, которые пользуются адблокером, и предлагать им разрешить просмотр рекламы или платить за отказ от нее. Пользователи смогут оплачивать отказ от рекламы с помощью специального электронного кошелька Google Contributor, который будет переводить средства собственникам сайтов и Google.

Также Google подтвердил, что планирует встроить адблокер в браузер Chrome. Программа будет блокировать не всю рекламу, а только самую навязчивую.

Около 86% доходов Google получает от рекламы. При этом, один из четырех пользователей компьютеров и один из 10 пользователей мобильных устройств использует адблокер.