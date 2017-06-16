Маск поделился деталями плана колонизации Марса и назвал стоимость билета

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал подробный план колонизации Марса для научного сообщества. Опубликованный Маском план является разъяснением его намерений отправить на Красную планету миллион людей по цене $200 тыс. за человека, передает ZN.UA со ссылкой на Science Alert.

Читайте такжеИлон Маск анонсировал путешествие двух "Красных драконов" на МарсПо словам Маска, на данный момент билет на Марс будет стоить около $10 млрд, а его же задача снизить эту сумму до $200 тыс. Он считает, что для этих целей лучше всего подойдет разработка нового топлива для кораблей, которые будут курсировать между планетами.

Илон Маск убежден, что первый корабль с людьми на борту будет отправлен на Марс уже в 2023 году, и потребуется еще 50-100 лет для того, чтобы доставить на планету миллион человек.

"Говоря об архитектуре Марса, я хочу, чтобы Марс представлялся чем-то возможным – заставить его казаться тем, что мы можем сделать при жизни", - написал Маск.

Как отмечает издание, ранее Маск поделился своими планами по доставке миллиона человек на Красную планету. Согласно его плану, необходимо сделать четыре основных шага: разведать местность, снизить расходы на топливо, отправить на Марс первых поселенцев, а затем отправить большую колонию. Новый же план стал более подробным изложением его мыслей по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, ранее Маск предлагал начать колонизацию Марса с термоядерных бомбардировок. Он назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса. По мнению бизнесмена, сделать Марс более похожим на Землю можно с помощью термоядерных взрывов над полюсами планеты.