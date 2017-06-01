В США презентовали самый большой в мире самолет для запуска космических ракет (видео)
Первая демонстрация запуска запланирована на 2019 год.
В США создали самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла 117 м, предназначенный для запуска космических ракет-носителей, передает Громадське.
Самолет впервые вывели из ангара в пустыне Мохаве штата Калифорния в среду, 31 мая.
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Он предназначен для запуска с высоты 9,1 тысяч метров космических ракет-носителей. У самолета 28 колес и 6 реактивных двигателей. Весит судно 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.
Отмечается, что самолет не предназначен для перевозки пассажиров.
Ракеты, способные доставлять небольшие спутники на орбиту, располагаются под самолетом.
Первую демонстрацию запуска запланировано на 2019 год.