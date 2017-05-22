Яндекс.Браузер на Android автоматически обходит блокировку российских сайтов - СМИ

Пользователи Яндекс.Браузера обнаружили, что приложение позволяет автоматически обходить блокировки, которые были введены в Украине. В Яндексе подтвердили, что компания работает над "восстановлением" доступа пользователей к сайтам, передает vc.ru.

Читайте такжеИсследование показало, как блокировка российских соцсетей повлияла на Facebook в Украине (инфографика)

Отмечается, что в Android-версии Яндекс.Браузера оказались доступны все сайты, которые в Украине потребовали заблокировать для пользователей. В десктопной версии был разблокирован только сайт Яндекса на момент написания новости.

Представители Яндекса сообщили, что компания "делает все возможное, чтобы у пользователей был доступ к Яндексу и другим сайтам". Детали того, как приложение обходит блокировки, в компании не раскрыли.

Ранее 18 мая компания Яндекс проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.