SpaceX собирается начать предоставлять услуги похорон в космосе в конце года
Все желающие уже сейчас могут забронировать такую услугу для своих близких. Ее стоимость составит минимум 2490 долларов.
Американская частная компания SpaceX примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с находящимся на нем прахом умерших, сообщает "112", ссылаясь на Elysium Star.
"Корабль Elysium Star II станет первым космическим судном, предназначенным для похорон в открытом околоземном пространстве", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что ранее человеческий прах уже доставлялся в космос, однако лишь в качестве попутного груза.
Все желающие уже сейчас могут забронировать такую услугу для своих близких. Ее стоимость составит по меньшей мере 2490 долл.
"Прах умершего будет помещен в специальную капсулу, на ее поверхность можно будет нанести надпись длиной не более 80 символов", - уточняется в сообщении.
Кроме того, местонахождение мемориального корабля можно будет отслеживать при помощи специального приложения.
Так называемый космический катафалк запустят в конце 2017 года с площадки SLC-4E. Известно, что корабль останется в космосе на два года, после чего должен будет сойти с орбиты Земли и сгореть в плотных слоях атмосферы.
Как сообщалось ранее, с космодрома на мысе Канаверал SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах и морских судах.