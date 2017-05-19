SpaceX собирается начать предоставлять услуги похорон в космосе в конце года

Американская частная компания SpaceX примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с находящимся на нем прахом умерших, сообщает "112", ссылаясь на Elysium Star.

"Корабль Elysium Star II станет первым космическим судном, предназначенным для похорон в открытом околоземном пространстве", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что ранее человеческий прах уже доставлялся в космос, однако лишь в качестве попутного груза.

Все желающие уже сейчас могут забронировать такую услугу для своих близких. Ее стоимость составит по меньшей мере 2490 долл.

"Прах умершего будет помещен в специальную капсулу, на ее поверхность можно будет нанести надпись длиной не более 80 символов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, местонахождение мемориального корабля можно будет отслеживать при помощи специального приложения.

Так называемый космический катафалк запустят в конце 2017 года с площадки SLC-4E. Известно, что корабль останется в космосе на два года, после чего должен будет сойти с орбиты Земли и сгореть в плотных слоях атмосферы.

Как сообщалось ранее, с космодрома на мысе Канаверал SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi в самолетах и морских судах.