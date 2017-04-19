Сотрудник "Макдоналдс" помог найти мужчину, транслировавшего убийство в Facebook

Сотрудник "Макдоналдс" в городе Эри в штате Пенсильвания помог вычислить местонахождение подозреваемого в совершении транслировавшегося в Facebook убийства в Огайо Стива Стивенса,

Об этом сообщает газета Washington Times.

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Во вторник Стивенс подъехал на автомобиле к окошку ресторана и заказал еду. Когда он отъехал к другому окошку, чтобы получить заказ, сотрудник ресторана позвонил в службу 911 и сообщил о местонахождении подозреваемого,

Как заявил менеджер "Макдоналдса" Том Дачарм, сотрудникам ресторана также удалось выиграть немного времени для полиции, сообщив Стивенсу, что ему придется немного подождать заказа.

Напомним, Стивенс застрелился 18 апреля за рулем своего авто в городе Эри. Полиция подтверждает, что нашла его тело с огнестрельным ранением. Место происшествия оцеплено полицией.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции заявили, что разыскивают мужчину, который совершил убийство в прямом эфире в Facebook. На видео подозреваемый заявил, что совершил еще несколько убийств, однако полиции пока не удалось проверить эту информацию. Отмечалось, что жертвой убийцы стал 78-летний мужчина.